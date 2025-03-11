Блогер Фридман оказался рядом с местом атаки дронов ВСУ в Москве
Американский блогер Лекс Фридман заявил, что сейчас находится в Москве и был рядом с местом атаки беспилотников.
Сам блогер не пострадал в результате украинской атаки. По его словам, он скоро отправится из Москвы в Саудовскую Аравию.
Фридман ранее хотел взять интервью у президента России Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что блогер контактировал с Москвой по этому вопросу. Ранее Фридман брал интервью у украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что в ночь на 11 марта силы ПВО сбили 337 украинских БПЛА над Россией, из них 91 - над столичным регионом, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru