Блогер Фридман оказался рядом с местом атаки дронов ВСУ в Москве

Американский блогер Лекс Фридман заявил, что сейчас находится в Москве и был рядом с местом атаки беспилотников.

Четверо пострадавших остаются в больнице подмосковного Видного после атаки БПЛА

Сам блогер не пострадал в результате украинской атаки. По его словам, он скоро отправится из Москвы в Саудовскую Аравию.

Фридман ранее хотел взять интервью у президента России Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что блогер контактировал с Москвой по этому вопросу. Ранее Фридман брал интервью у украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 марта силы ПВО сбили 337 украинских БПЛА над Россией, из них 91 - над столичным регионом, напоминает RT.

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