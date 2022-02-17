Суд отказался арестовывать блогера Била
Пресненский суд Москвы отказался арестовывать блогера Эдварда Била по ходатайству Уголовно-исполнительной инспекции из-за якобы нарушения им меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Инспекторы подозревали блогера в том, что он вёл свой Instagram, в котором было множество подписчиков. Одна суд выяснил, что аккаунт был фейковым и Билу не принадлежит.
ДТП с участием Била произошло 1 апреля 2021 года на Смоленской площади в Москве. Спортивный автомобиль под управлением блогера выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.
По решению суда Билу было запрещено три года водить авто, а два года — выходить из дома с восьми вечера и до 8 утра, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также менять место жительства без уведомления контролирующего органа и пользоваться интернетом.
Ранее зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что наказание для блогера Эдварда Била, ставшего виновником громкого ДТП в Москве, могло быть более жестким.
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