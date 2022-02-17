Суд отказался арестовывать блогера Била

Пресненский суд Москвы отказался арестовывать блогера Эдварда Била по ходатайству Уголовно-исполнительной инспекции из-за якобы нарушения им меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инспекторы подозревали блогера в том, что он вёл свой Instagram, в котором было множество подписчиков. Одна суд выяснил, что аккаунт был фейковым и Билу не принадлежит.

ДТП с участием Била произошло 1 апреля 2021 года на Смоленской площади в Москве. Спортивный автомобиль под управлением блогера выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.