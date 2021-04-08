Пострадавшей в ДТП с блогером Билом сделают еще три операции

Потерпевшей в резонансном ДТП сотруднице Госдумы Марии Артёмовой предстоит ещё три операции. Об этом сообщил ее адвокат Андрей Князев.

По словам защитника, женщина пришла в себя, но на ногах планируется сделать три операции, передает РИА Новости.

У Артёмовой медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, а также открытые переломы ног и перелом таза.

Блогер Бил собирается продать все свои машины для выплаты компенсации пострадавшей в ДТП

ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце вблизи Смоленской площади. Водитель Audi, которым оказался блогер Эдвард Бил, выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Несколько человек пострадали.

Блогер рассказал, что собирается продать все свои машины, чтобы выплатить компенсации пострадавшим. По его словам, таким образом он выручит около 5 миллионов рублей.


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ФОТО: РИА Новости
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