Пострадавшей в ДТП с блогером Билом сделают еще три операции
Потерпевшей в резонансном ДТП сотруднице Госдумы Марии Артёмовой предстоит ещё три операции. Об этом сообщил ее адвокат Андрей Князев.
По словам защитника, женщина пришла в себя, но на ногах планируется сделать три операции, передает РИА Новости.
У Артёмовой медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, а также открытые переломы ног и перелом таза.
ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце вблизи Смоленской площади. Водитель Audi, которым оказался блогер Эдвард Бил, выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Несколько человек пострадали.
Блогер рассказал, что собирается продать все свои машины, чтобы выплатить компенсации пострадавшим. По его словам, таким образом он выручит около 5 миллионов рублей.
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