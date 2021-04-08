Пострадавшей в ДТП с блогером Билом сделают еще три операции

Потерпевшей в резонансном ДТП сотруднице Госдумы Марии Артёмовой предстоит ещё три операции. Об этом сообщил ее адвокат Андрей Князев.

По словам защитника, женщина пришла в себя, но на ногах планируется сделать три операции, передает РИА Новости.

У Артёмовой медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, а также открытые переломы ног и перелом таза.