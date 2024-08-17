Близ Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,2

Эпицентр подземных толчков находился в 37 км от города.

«Землетрясение произошло на глубине 180,3 км», — указали сейсмологи.

Ранее толчки магнитудой 6,5 зафиксировали в Охотском море к востоку от побережья Сахалина.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеПетропавловск-камчатский

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