В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,2
12 августа 202409:36
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали в Армении, сила толчков в эпицентре достигала 5-6 баллов. Об этом заявили в МВД республики.
По данным ведомства, землетрясение произошло в 02:02 (01:02 мск) в 9 км северо-западнее Мартуни (Гегаркуникская область). Толчки в 5 баллов ощущались в регионе, в 4 балла — в Котайке, в 2-3 балла — в Ереване.
Предварительно, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.
Ранее в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru