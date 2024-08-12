В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали в Армении, сила толчков в эпицентре достигала 5-6 баллов. Об этом заявили в МВД республики.

В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,8

По данным ведомства, землетрясение произошло в 02:02 (01:02 мск) в 9 км северо-западнее Мартуни (Гегаркуникская область). Толчки в 5 баллов ощущались в регионе, в 4 балла — в Котайке, в 2-3 балла — в Ереване.

Предварительно, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Ранее в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: НСН
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