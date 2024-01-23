Блиновскую поместили на карантин в СИЗО
Блогер Елена Блиновская сейчас находится в карантинной камере женского СИЗО №6 в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.
Он уточнил, что у Блиновской нет жалоб на содержание. Члены комиссии посетили ее во вторник.
Карантинная камера рассчитана на 20 человек. Мельников уточнил, что при посещении было несколько свободных мест. Потом ее переведут в обычную камеру, где есть телевизор, холодильник и чайник.
Ранее защита Блиновской заявила, что обжалует ее арест. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru