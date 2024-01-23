Блиновскую поместили на карантин в СИЗО

Он уточнил, что у Блиновской нет жалоб на содержание. Члены комиссии посетили ее во вторник.

Карантинная камера рассчитана на 20 человек. Мельников уточнил, что при посещении было несколько свободных мест. Потом ее переведут в обычную камеру, где есть телевизор, холодильник и чайник.

Ранее защита Блиновской заявила, что обжалует ее арест. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».









