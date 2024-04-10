СМИ: Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали за взятку
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронику Новикову, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Собеседник агентства уточнил, что чиновницу подозревают в получении особо крупной взятки.
«Да, задержана», -сказал источник.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении депутата Заксобрания Красноярского края Александра Глискова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru