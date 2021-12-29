В Якутске введен режим ЧС из-за смерти женщины после нападения стаи собак
Режим ЧС введён Автодорожном округе Якутска, где после нападения стаи собак погибла женщина. Об этом сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев в Instagram.
«Мною принято решение ввести режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности по городу», — заявил Григорьев. Он также выразил соболезнование родным и близким погибшей.
Губернатор отметил, что для отлова этой стаи собак будет мобилизована вся имеющаяся техника и привлечено максимальное количество людей.
Григорьев подчеркнул, что, хотя сейчас работа по отлову собак проходит в рамках федерального закона 498 («Об ответственном обращении с животными»), закон должен быть пересмотрен в пользу людей из-за большого количества нападений бездомных собак на жителей городов.
Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ. («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»), по факту гибели женщины на ипподроме в городе Якутске. По предварительным данным следствия на 53-летнюю сотрудница Северо-Восточного федерального университета напала стая собак, из-за чего женщина погибла.
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