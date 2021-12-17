В Долгопрудном заметили разноцветных собак

Жители подмосковного города Долгопрудный заметили на улице собак необычного окраса. Животные гуляли около завода В НИОПИК, который производит красители и дезинфицирующие средства.

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По словам очевидцев, шерсть собак была свето-розового цвета. В администрации городского округа Долгопрудный предположили, что животных могли покрасить дети.

«Говорят, их покрасили мальчишки», - сообщили «Радио 1» в администрации.

Ранее в Раменском округе бродячая собака искусала семилетнего мальчика. Ребёнок остался жив.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеСобаки
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