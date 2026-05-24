Захарова: Свыше 50 иностранных журналистов отправились на место теракта в колледже в ЛНР
На место трагедии в Старобельске в ЛНР, произошедшей в результате атаки ВСУ на Старобельский профессиональный колледж в ночь на 22 мая, отправились свыше 50 журналистов из 19 стран. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в ЛНР приедут представители СМИ в том числе из Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Китая, США и Франции. Также известно, что в пресс-туре в Старобельск принимают участие специалисты из Ливана, ОАЭ, Пакистана и Турции.
При этом Захарова напомнила, что японские власти запретили своим журналистам участвовать в поездке, телекорпорация BBC официально отказалась посещать город, а телеканал CNN сослался на отпуск.
Ранее в МЧС России сообщили, что, по последним данным, число жертв теракта в Старобельске увеличилось до 21, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
