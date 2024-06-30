Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
Украинские дроны атаковали три населенных пункта Грайворонского городского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, дроны атаковали села Безымено, Смородино и Пороз. Пострадавших нет.
Повреждены частные дома и линии газоснабжения. Село Пороз временно осталось без связи из-за атаки на инфраструктурный объект.
Оперативные и аварийные работы начнутся после согласования с Минобороны, добавил Гладков.
За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 72 украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
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