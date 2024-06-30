Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

По его словам, дроны атаковали села Безымено, Смородино и Пороз. Пострадавших нет.

Повреждены частные дома и линии газоснабжения. Село Пороз временно осталось без связи из-за атаки на инфраструктурный объект.

Оперативные и аварийные работы начнутся после согласования с Минобороны, добавил Гладков.

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 72 украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

