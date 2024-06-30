В Новороссийске пройдут учения по отражению атак беспилотников
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет учения по отражению атак беспилотников, сообщили в городском муниципальном центре управления (МЦУ).
Учения пройдут в понедельник, 1 июля. Военные будут отрабатывать отражение нападения безэкипажных катеров и дронов с применением артиллерии.
«С 11:00 до 13:00 и с 21.00 до 23.00 1 июля 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск», - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, за минувшие сутки силы противовоздушной обороны сбили 72 украинских беспилотника, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер гитарист групп «Скифы» и «Цветы» Сергей Дюжиков
- На «Авито» начали продавать билеты на несуществующий концерт Канье Уэста в Москве
- В Волгоградской области шесть человек отравились салатами
- На подъездах к Крымскому мосту скопилось более тысячи автомобилей
- Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook
- Силы ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника и ракеты «Нептун-МД»
- В ДТП на трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье погибли два человека
- ВС РФ освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР
- ФНС потребовала взыскать с блогера Гасанова имущество за долги в 112 млн рублей
- Под Белгородом при атаке FPV-дронов ВСУ пострадали два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru