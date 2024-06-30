В Новороссийске пройдут учения по отражению атак беспилотников

Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет учения по отражению атак беспилотников, сообщили в городском муниципальном центре управления (МЦУ).

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Учения пройдут в понедельник, 1 июля. Военные будут отрабатывать отражение нападения безэкипажных катеров и дронов с применением артиллерии.

«С 11:00 до 13:00 и с 21.00 до 23.00 1 июля 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, за минувшие сутки силы противовоздушной обороны сбили 72 украинских беспилотника, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиНовороссийск

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