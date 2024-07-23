Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ»

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.

Кондратьев также отметил, что среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.

По данным РЕН ТВ, в результате атаки украинского дрона пострадали пять человек. На пароме «Славянин» повреждения получили шпалы на площади 25 квадратных метров.

Ранее после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ на территории Шебекино и Новой Таволжанки нашли более 100 опасных суббоеприпасов, известных как «колокольчики», напоминает «Свободная пресса».

