Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ»

Украинские беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Два ребенка пострадали при украинском обстреле Белгородской области

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.

Кондратьев также отметил, что среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.

По данным РЕН ТВ, в результате атаки украинского дрона пострадали пять человек. На пароме «Славянин» повреждения получили шпалы на площади 25 квадратных метров.

Ранее после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ на территории Шебекино и Новой Таволжанки нашли более 100 опасных суббоеприпасов, известных как «колокольчики», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Роман Соколов
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