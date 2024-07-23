Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ»
Украинские беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.
Кондратьев также отметил, что среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.
По данным РЕН ТВ, в результате атаки украинского дрона пострадали пять человек. На пароме «Славянин» повреждения получили шпалы на площади 25 квадратных метров.
Ранее после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ на территории Шебекино и Новой Таволжанки нашли более 100 опасных суббоеприпасов, известных как «колокольчики», напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
- На российском корабле, который не пустили в порт во Франции, кончается вода
- ФСБ сообщила о пресечении теракта в белгородской мечети
- На Кубани возбудили дело после драки в Кореновске и нападения на полицейского
- Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ»
- Мурашко: Минздрав планирует проводить выездные медосмотры в школах и детсадах
- Следователь раскрыл новые подробности убийства Талькова
- СМИ: Индонезия впервые более чем за 10 лет купит российскую нефть
- СМИ: Бейонсе разрешила Харрис использовать ее песню во время президентской кампании
- Огромный смерч приближается к Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru