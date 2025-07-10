Собянин заявил о трех сбитых над Москвой беспилотниках

Три летевших на Москву беспилотника были уничтожены средствами ПВО. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Первое сообщение о сбитии дрона градоначальник опубликовал в 15:44 мск 10 июля. Затем с разницей в несколько минут появилось ещё два аналогичных поста.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - добавил мэр.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении над российскими регионами 185 украинских беспилотников, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиМоскваСергей Собянин

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