Собянин заявил о трех сбитых над Москвой беспилотниках

Первое сообщение о сбитии дрона градоначальник опубликовал в 15:44 мск 10 июля. Затем с разницей в несколько минут появилось ещё два аналогичных поста.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - добавил мэр.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении над российскими регионами 185 украинских беспилотников, сообщает RT.

