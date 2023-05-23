Беспилотники сбили над Белгородом и Белгородским районом

Москва окажет помощь во внедрении образовательных сервисов в учебные заведения Московской области

До конца года в Подмосковье почти 14 тысяч человек переселят из аварийного жилья

Город выставил на торги право на размещение наземной автостоянки в районе Дорогомилово

Около 80% недорогих арендных квартир в Москве сдается нелегально