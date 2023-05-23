Беспилотники сбили над Белгородом и Белгородским районом
23 мая 202310:01
Система противовоздушной обороны сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Число сбитых аппаратов не называется.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Оперативные службы уточняют последствия ЧП на земле.
Ранее Гладков сообщил, что в ночь на вторник дрон сбросил взрывное устройство в Борисовском районе Белгородской области, напоминает Ura.ru. В результате была повреждена кровля частного жилого дома, отмечает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка под Курском
- СМИ: россияне после выхода на пенсию работают еще 7,5 лет
- Непальский шерпа установил мировой рекорд по восхождению на Эверест
- В ДНР дали пожизненный срок боевику «Азова» за убийство пленного
- «Ростелеком» подтвердил проблемы пользователей с доступом к зарубежным ресурсам
- Путин назначил Травникова главой управления президента России по противодействию коррупции
- Медведев встретился с министром обороны Лаоса
- «Тинькофф» выпустит карты UnionPay для оплаты в Турции и странах Африки
- Нидерланды выразили готовность первыми передать Украине истребители F-16
- В Луганске и окрестностях перестали работать интернет и банкоматы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru