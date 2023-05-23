Беспилотники сбили над Белгородом и Белгородским районом

Система противовоздушной обороны сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Гладков: Дрон атаковал здание администрации села под Белгородом

Число сбитых аппаратов не называется.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Оперативные службы уточняют последствия ЧП на земле.

Ранее Гладков сообщил, что в ночь на вторник дрон сбросил взрывное устройство в Борисовском районе Белгородской области, напоминает Ura.ru. В результате была повреждена кровля частного жилого дома, отмечает «Свободная пресса».

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгород

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