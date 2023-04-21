Беспилотник ВСУ упал на жилой дом в Брянской области

По его словам, в результате падения БПЛА есть разрушения домовладения, также выбиты стекла. Богомаз подчеркнул, что пострадавших нет.

Ранее, 19 апреля, комитет Тульской области по региональной безопасности сообщил, что в Щекинском районе был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат. Отмечалось, что беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности нашли в лесополосе, сообщает «Радиоточка НСН».

