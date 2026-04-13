В Кирове загорелся автобус с пассажирами
Автобус с пассажирами, направлявшийся в аэропорт, загорелся в Кирове. Об этом заявила пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что 13 апреля при выполнении рейса автобуса 116 от автовокзала Кирова до аэропорта Победилово возникло замыкание в моторном отсеке транспортного средства.
«Водитель и кондуктор оперативно предприняли все необходимые меры, никто из пассажиров не пострадал», - рассказали в пресс-службе.
Пассажиров доставят в авиагавань другим автобусом.
Ранее в Уйском районе Челябинской области загорелся автобус ПАЗ с 23 пассажирами, водитель получил ожоги при попытке потушить огонь, пишет Ura.ru.
