В Кирове загорелся автобус с пассажирами

Автобус с пассажирами, направлявшийся в аэропорт, загорелся в Кирове. Об этом заявила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что 13 апреля при выполнении рейса автобуса 116 от автовокзала Кирова до аэропорта Победилово возникло замыкание в моторном отсеке транспортного средства.

«Водитель и кондуктор оперативно предприняли все необходимые меры, никто из пассажиров не пострадал», - рассказали в пресс-службе.

Пассажиров доставят в авиагавань другим автобусом.

Ранее в Уйском районе Челябинской области загорелся автобус ПАЗ с 23 пассажирами, водитель получил ожоги при попытке потушить огонь, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com/lyangas43
ТЕГИ:ПожарАвтобусКировская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры