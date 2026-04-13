Соцфонд рассказал о семейной выплате для работающих родителей двух и более детей

Работающие россияне-родители двух и более детей смогут получить новую ежегодную семейную выплату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда.

Перечислять выплату начнут с 1 июня текущего года. Для оформления меры поддержки родители и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Также родителям необходимо быть налоговыми резидентами РФ и уплатить подоходный налог в предшествующем обращению за выплатой году.

Как отметили в Соцфонде, право на выплату определяют с учетом комплексной оценки нуждаемости. Доход на члена семьи должен составлять не более 1,5 прожиточного минимума региона, при этом имущество должно соответствовать установленным критериям. Ведомство уточнило, что при расчете выплаты налог с доходов родителей в течение года удерживают полностью, по итогам года его пересчитывают по ставке 6% и возвращают гражданам разницу.

Получить выплату могут оба родителя при условии уплаты НДФЛ.

Ранее Соцфонд сообщил, что заявления на семейную выплату принимаются до 1 октября года, следующего за годом уплаты подоходного налога, пишет Ura.ru.

