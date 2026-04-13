Соцфонд рассказал о семейной выплате для работающих родителей двух и более детей
Работающие россияне-родители двух и более детей смогут получить новую ежегодную семейную выплату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда.
Перечислять выплату начнут с 1 июня текущего года. Для оформления меры поддержки родители и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Также родителям необходимо быть налоговыми резидентами РФ и уплатить подоходный налог в предшествующем обращению за выплатой году.
Как отметили в Соцфонде, право на выплату определяют с учетом комплексной оценки нуждаемости. Доход на члена семьи должен составлять не более 1,5 прожиточного минимума региона, при этом имущество должно соответствовать установленным критериям. Ведомство уточнило, что при расчете выплаты налог с доходов родителей в течение года удерживают полностью, по итогам года его пересчитывают по ставке 6% и возвращают гражданам разницу.
Получить выплату могут оба родителя при условии уплаты НДФЛ.
Ранее Соцфонд сообщил, что заявления на семейную выплату принимаются до 1 октября года, следующего за годом уплаты подоходного налога, пишет Ura.ru.
- В Кирове загорелся автобус с пассажирами
- Соцфонд рассказал о семейной выплате для работающих родителей двух и более детей
- Трамп заявил, что благодаря ему избрали папу римского Льва XIV
- «Мы освободили Венгрию!»: Мадьяр победил Орбана на выборах и заговорил о НАТО
- Toyota, Kia и Hyundai зарегистрировали в России товарные знаки
- На выборах в Венгрии победила партия «Тиса» под руководством Мадьяра
- В Челябинской области произошел взрыв газа в жилом доме
- Власти Малайзии заявили о задержании двух танкеров с россиянами на борту
- Над регионами России уничтожили 33 украинских БПЛА
- Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов