Toyota, Kia и Hyundai зарегистрировали в России товарные знаки

Автопроизводители из Японии и Южной Кореи Toyota, Hyundai и Kia зарегистрировали в России товарные знаки-названия автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Toyota зарегистрировала в РФ бренды Auris, Venza и C+pod. В свою очередь, Kia решила зарегистрировать название Kia X-Line. При этом Hyundai зарегистрировала товарный знак Centennial.

Все бренды регистрируются сроком на десять лет.

Ранее стриминговый сервис Netflix подал в Роспатент заявку для регистрации товарного знака, пишет 360.ru.

