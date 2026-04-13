Toyota, Kia и Hyundai зарегистрировали в России товарные знаки
13 апреля 202608:35
Автопроизводители из Японии и Южной Кореи Toyota, Hyundai и Kia зарегистрировали в России товарные знаки-названия автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.
Так, Toyota зарегистрировала в РФ бренды Auris, Venza и C+pod. В свою очередь, Kia решила зарегистрировать название Kia X-Line. При этом Hyundai зарегистрировала товарный знак Centennial.
Все бренды регистрируются сроком на десять лет.
Ранее стриминговый сервис Netflix подал в Роспатент заявку для регистрации товарного знака, пишет 360.ru.
