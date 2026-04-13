Власти Малайзии заявили о задержании двух танкеров с россиянами на борту

Власти Малайзии задержали у острова Пенангва два танкера, подозреваемых в незаконной перегрузке дизельного топлива, в состав экипажа входят в том числе россияне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство морского контроля страны.

Отмечается, что инцидент произошел 11 апреля в районе Баган-Аджам. Проверку провели после сведений о подозрительной активности танкеров. Были задержаны 22 члена экипажа: граждане России, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Индонезии.

«Инспекция показала, что оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти с судна на судно без разрешения», — отметил глава морской службы штата Пенанг Мухаммад Суффи Мохд Рамли.

Власти изъяли примерно 800 тысяч литров дизельного топлива стандарта Euro 5 стоимостью около 5,43 млн ринггитов.

Ранее береговая охрана Швеции задержала балкер, следовавший из России в Испанию, по подозрению в смыве угольной пыли в воду, пишет 360.ru.

