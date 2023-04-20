Росгвардия: В аэропорту Пскова обнаружили беспилотник

Неизвестный беспилотный летательный аппарат обнаружили утром в среду в аэропорту Пскова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области

«Вчера около 10 часов утра на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН "Кром" ... для обследования квадрокоптера», — отметили в ведомстве.

Взрывчатых веществ на БПЛА не обнаружили. Беспилотник передали правоохранителям.

Накануне украинский дрон самолетного типа попытался атаковать электростанцию под Белгородом, аппарат уничтожили сразу после обнаружения, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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