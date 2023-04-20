Росгвардия: В аэропорту Пскова обнаружили беспилотник
Неизвестный беспилотный летательный аппарат обнаружили утром в среду в аэропорту Пскова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
«Вчера около 10 часов утра на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН "Кром" ... для обследования квадрокоптера», — отметили в ведомстве.
Взрывчатых веществ на БПЛА не обнаружили. Беспилотник передали правоохранителям.
Накануне украинский дрон самолетного типа попытался атаковать электростанцию под Белгородом, аппарат уничтожили сразу после обнаружения, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru