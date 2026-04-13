На выборах в Венгрии победила партия «Тиса» под руководством Мадьяра

Оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра побеждает на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное избирательное бюро республики.

Структура опубликовала результаты выборов после подсчета 98,63% голосов. «Тиса» получила 138 из 199 мест в парламенте.

Выборы прошли в Венгрии накануне. Бюро сообщало о рекордной явке избирателей в 77,8%, пишет 360.ru.

После голосования премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «ФИДЕС» на парламентских выборах. В свою очередь, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о своей победе.

