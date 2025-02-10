В Курской области при атаке ВСУ пострадала женщина

Женщина получила травмы при сбросе украинского беспилотника в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«Пострадала 33-летняя жительница деревни Малый Каменец Большесолдатского района. Она получила осколочные ранения средней тяжести», — написал врио губернатор в Telegram-канале.

Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу, угрозы для ее жизни нет. Медики оказывают женщине необходимую помощь.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 10 февраля в Курской области сбили беспилотник ВСУ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиКурская Область

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