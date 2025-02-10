В Курской области при атаке ВСУ пострадала женщина

Акция «Помощь нашим героям» стартует в Москве и Подмосковье в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне Количество юбиляров супружеской жизни в Москве, желающих провести церемонию чествования, выросло за 2024 год на 50% В проекте «Активный гражданин» стартовал опрос про начинку для масленичных блинов Вильфанд: Высота снега в Москве увеличится примерно на 1-3 см к концу текущей недели