В Курской области при атаке ВСУ пострадала женщина
Женщина получила травмы при сбросе украинского беспилотника в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
«Пострадала 33-летняя жительница деревни Малый Каменец Большесолдатского района. Она получила осколочные ранения средней тяжести», — написал врио губернатор в Telegram-канале.
Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу, угрозы для ее жизни нет. Медики оказывают женщине необходимую помощь.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 10 февраля в Курской области сбили беспилотник ВСУ, напоминает 360.ru.
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