Беспилотник ВСУ сбили над Курской областью

Украинский беспилотник сбили в Курчатовском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

По его словам, беспилотник сбили российские средства ПВО неподалеку от села Макаровка.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне украинский дрон самолетного типа был сбит 27 сентября в Калининском районе Саратовской области, напоминает «Профиль». По предварительной информации, он нес взрывное устройство с поражающими элементами.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОУкраинаВСУБеспилотникиКурская Область

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