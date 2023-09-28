Беспилотник ВСУ сбили над Курской областью
28 сентября 202312:24
Украинский беспилотник сбили в Курчатовском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, беспилотник сбили российские средства ПВО неподалеку от села Макаровка.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
Накануне украинский дрон самолетного типа был сбит 27 сентября в Калининском районе Саратовской области, напоминает «Профиль». По предварительной информации, он нес взрывное устройство с поражающими элементами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru