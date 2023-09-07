Средствами РЭБ подавили беспилотник над Брянском
7 сентября 202317:51
Российские силы РЭБ подавили беспилотник над Брянском, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
После подавления дрон упал в районе железнодорожного вокзала Брянск I. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет. Специалисты работают на месте.
Минобороны России сообщает, что дрон был перехвачен около 17.30.
Ранее стало известно, что в Волгоградской области перехватили и нейтрализовали украинский беспилотник, сообщает «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru