Средствами РЭБ подавили беспилотник над Брянском

После подавления дрон упал в районе железнодорожного вокзала Брянск I. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет. Специалисты работают на месте.

Минобороны России сообщает, что дрон был перехвачен около 17.30.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области перехватили и нейтрализовали украинский беспилотник, сообщает «Профиль».

