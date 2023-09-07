Средствами РЭБ подавили беспилотник над Брянском

Российские силы РЭБ подавили беспилотник над Брянском, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе падения беспилотника

После подавления дрон упал в районе железнодорожного вокзала Брянск I. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет. Специалисты работают на месте.

Минобороны России сообщает, что дрон был перехвачен около 17.30.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области перехватили и нейтрализовали украинский беспилотник, сообщает «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУУкраинаБрянская ОбластьБеспилотники

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