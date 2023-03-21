Беспилотник ВСУ атаковал нефтепровод в Брянской области

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. Региональный глава предупредил об отключениях электроэнергии в населённых пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское и Дубровка. Добавляется, что электричество вернут по завершении оперативно-следственных мероприятий.

Ранее, 15 марта, на нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку. Источник РБК в полиции сообщил, что её сбросили с беспилотника, а само СВУ было начинено пластидом и металлическими шариками. Позже, 17 марта, на той же нефтеперекачивающей станции в Брянской области вновь обнаружили бомбу.

Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в разговоре с НСН рассказал, что могло бы произойти при взрыве такой бомбы.

