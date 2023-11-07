ПВО сбила третий за день беспилотник ВСУ над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью третий за день беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины. Об этом информирует Министерство обороны России.

В ведомстве заявили, что ПВО сработала около 17 часов. Уничтоженный дрон был самолётного типа. Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, беспилоник сбит над территорией Суземского района.

Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», регионы РФ, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются атакам ВСУ с воздуха и с земли после начала спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотникиПВО

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