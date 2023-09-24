Беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске
24 сентября 202310:41
Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал административное здание в центре Курска, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Губернатор уточнил, что у здания незначительно повреждена крыша. Пострадавших нет.
На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.
Силы противовоздушной обороны 22 сентября сбили беспилотник над Курской областью. Осколки дрона повредили частный дом и автомобиль, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru