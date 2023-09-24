Беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал административное здание в центре Курска, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

СМИ: украинский дрон сбили под Белгородом

Губернатор уточнил, что у здания незначительно повреждена крыша. Пострадавших нет.

На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.

Силы противовоздушной обороны 22 сентября сбили беспилотник над Курской областью. Осколки дрона повредили частный дом и автомобиль, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаКурск

Горячие новости

Все новости

партнеры