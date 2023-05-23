Беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию в Курской области

На подстанцию в Суджанском районе Курской области дрон сбросил взрывное устройство, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Белгородский губернатор заявил о гибели мирного жителя в результате атаки украинской ДРГ

По его словам, в результате инцидента села Плехово, Гуево и Горнал остались без света. Никто из местных жителей не пострадал, добавил губернатор.

Накануне в Белгородской области сбили четыре беспилотника.

За прошедшие сутки российская противовоздушная оборона уничтожила 11 БПЛА ВСУ, сообщили 23 мая в Минобороны. В ведомстве уточнили, что дроны сбили в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское ДНР и Токаревка Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГО "Український мілітарний центр"
ТЕГИ:Взрывное УстройствоБеспилотникиКурская Область

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