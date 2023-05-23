Беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию в Курской области
На подстанцию в Суджанском районе Курской области дрон сбросил взрывное устройство, сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, в результате инцидента села Плехово, Гуево и Горнал остались без света. Никто из местных жителей не пострадал, добавил губернатор.
Накануне в Белгородской области сбили четыре беспилотника.
За прошедшие сутки российская противовоздушная оборона уничтожила 11 БПЛА ВСУ, сообщили 23 мая в Минобороны. В ведомстве уточнили, что дроны сбили в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское ДНР и Токаревка Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru