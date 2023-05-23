Белгородский губернатор заявил о гибели мирного жителя в результате атаки украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) есть жертвы среди гражданского населения.
По его словам, мирный житель села Козинка погиб «от рук ВСУ». Гладков выразил соболезнования родным и близким мужчины.
«Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается», - написал губернатор, пообещав навестить женщину в ближайшее время.
Ранее Вячеслав Гладков заявил, что было принято решение об отмене правового режима КТО на территории Белгородской области, сообщает RT.
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