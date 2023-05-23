Белгородский губернатор заявил о гибели мирного жителя в результате атаки украинской ДРГ

По его словам, мирный житель села Козинка погиб «от рук ВСУ». Гладков выразил соболезнования родным и близким мужчины.

«Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается», - написал губернатор, пообещав навестить женщину в ближайшее время.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что было принято решение об отмене правового режима КТО на территории Белгородской области, сообщает RT.

