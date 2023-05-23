СМИ: в Белгородской области сбили четыре беспилотника

По информации издания, первый дрон уничтожили около 8:30 утра недалеко от населенного пункта Соломино Белгородского района. Спустя 10 минут рядом с поселком Разумное сбили два летательных аппарата, через 40 минут - еще один.



По предварительным данным, беспилотники запустили со стороны города Волчанск Харьковской области.

За прошедшие сутки российская противовоздушная оборона уничтожила 11 БПЛА ВСУ, сообщили 23 мая в Минобороны. В ведомстве уточнили, что дроны сбили в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское ДНР и Токаревка Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

