СМИ: в Белгородской области сбили четыре беспилотника

Силы противовоздушной обороны 23 мая сбили четыре беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации издания, первый дрон уничтожили около 8:30 утра недалеко от населенного пункта Соломино Белгородского района. Спустя 10 минут рядом с поселком Разумное сбили два летательных аппарата, через 40 минут - еще один.

По предварительным данным, беспилотники запустили со стороны города Волчанск Харьковской области.

За прошедшие сутки российская противовоздушная оборона уничтожила 11 БПЛА ВСУ, сообщили 23 мая в Минобороны. В ведомстве уточнили, что дроны сбили в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское ДНР и Токаревка Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
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