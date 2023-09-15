Беспилотник сбит средствами РЭБ над Орловской областью

Российские средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотник над Ливенским районом Орловской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

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По его словам, дрон упал около села Свободная Дубрава. В результате происшествия никто не пострадал, повреждений также никаких нет.

Уточняется, что на месте происшествия работаю правоохранители.

Накануне при обстреле курского села Теткино при погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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