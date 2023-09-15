Беспилотник сбит средствами РЭБ над Орловской областью
15 сентября 202317:08
Российские средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотник над Ливенским районом Орловской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, дрон упал около села Свободная Дубрава. В результате происшествия никто не пострадал, повреждений также никаких нет.
Уточняется, что на месте происшествия работаю правоохранители.
Накануне при обстреле курского села Теткино при погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru