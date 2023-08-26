Глава подмосковной Истры призвала не публиковать кадры работы системы ПВО

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева призвала местных жителей не публиковать в социальных сетях кадры работы средств ПВО. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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По ее словам, сегодня, 26 августа, в районе деревни Покровское средства ПВО сбили беспилотник, который летел в сторону Москвы вдоль трассы М9.

Витушева напомнила об ограничениях полета беспилотных и летательных аппаратов.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в субботу украинские военные из «Градов» обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа. В результате попадания кассетных боеприпасов есть четверо пострадавших. С осколочными ранениями их госпитализировали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПодмосковьеПВО

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