Глава подмосковной Истры призвала не публиковать кадры работы системы ПВО
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева призвала местных жителей не публиковать в социальных сетях кадры работы средств ПВО. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По ее словам, сегодня, 26 августа, в районе деревни Покровское средства ПВО сбили беспилотник, который летел в сторону Москвы вдоль трассы М9.
Витушева напомнила об ограничениях полета беспилотных и летательных аппаратов.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в субботу украинские военные из «Градов» обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа. В результате попадания кассетных боеприпасов есть четверо пострадавших. С осколочными ранениями их госпитализировали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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