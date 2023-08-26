Глава подмосковной Истры призвала не публиковать кадры работы системы ПВО

По ее словам, сегодня, 26 августа, в районе деревни Покровское средства ПВО сбили беспилотник, который летел в сторону Москвы вдоль трассы М9.

Витушева напомнила об ограничениях полета беспилотных и летательных аппаратов.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в субботу украинские военные из «Градов» обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа. В результате попадания кассетных боеприпасов есть четверо пострадавших. С осколочными ранениями их госпитализировали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

