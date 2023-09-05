ЛЭП повреждена в белгородском селе при обстреле ВСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Вязовое в Белгородской области. Жители не пострадали, однако осколки боеприпасов повредили линию электропередачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Аварийные бригады и сотрудники оперативных служб приступили к устранению последствий артналёта на населённый пункт в Краснояружском районе.
Ранее сегодня ВСУ также нанесли очередной удар по селу Козинка Грайворонского городского округа. Люди также не пострадали. Серьёзно повреждены 11 частных жилых домов, а также один легковой автомобиль. Кроме того, частичные повреждения получили электро- и газовые коммуникации.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», приграничные районы Белгородчины регулярно подвергаются обстрелам с украинской сторон после начала СВО.
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