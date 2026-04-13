Теннисист Синнер выиграл седьмой финал подряд
Теннисист Янник Синнер стал победителем грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
В решающем матче итальянский спортсмен сыграл с испанцем Карлосом Алькарасом и одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 6:3.
Как пишет портал «Чемпионат», Синнер выиграл седьмой финал подряд. На его счету победы в финалах турниров «Мастерс» в Майами и Индиан-Уэллсе 2026 года, Итогового турнира Ассоциации теннистов-профессионалов ATP — 2025, «Мастерса» в Париже в 2025-м, соревнования ATP-500 в Вене и турнира «Мастерс» в Пекине.
Сейчас 24-летний Синнер возглавляет рейтинг ATP, Алькарас опустился на второе место.
В марте Синнер стал победителем турнира ATP серии «Мастерс» в американском Майами.
Горячие новости
