Конкурс «Новая волна» второй год подряд пройдет в Казани

Международный конкурс «Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин, передает ТАСС.

«Принято решение о том, что в этом году "Новая волна" также будет проходить в Казани. Такое большое для нас событие, за которое мы боролись», - сказал градоначальник.

Он отметил, что город примет смотр второй год подряд.

Конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проводится с 2002 года. В августе 2025 года событие впервые состоялось в Казани, пишет Ura.ru.

