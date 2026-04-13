Лоза назвал миссию NASA «Артемида-2» бутафорией

«Конечно же, опять все бутафория, опять постановка. Все фото и видео, которые США показали, они, тем более, говорят о том, что это все постановка», - сказал Лоза.

Музыкант пообещал, что сделает специальный ролик и объяснит, «почему это фейк».

Кроме того, Лоза провел параллели между полетами NASA и рассказами о неопознанных летающих объектах. По его словам, в обоих случаях нет никаких доказательств, кроме «просто рассказов разных людей».

«Как только появятся реальные доказательства, можно будет поверить... Рассказов полно и про снежного человека, Лох-Несское чудовище, а доказательств нет», - сказал он.

Музыкант подчеркнул, что тема космоса и пришельцев хорошо монетизируется, и на ней зарабатывают серьезные деньги.

Ранее астронавты, которые совершили облет Луны в рамках миссии «Артемида-2», вернулись на Землю, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

