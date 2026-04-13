Лавров посетит КНР 14-15 апреля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит с визитом Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отправится в КНР 14—15 апреля, пишет RT.

Лавров проведет переговоры с китайским коллегой Ван И. Министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и ряд международных тем.

Ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

ФОТО: РИА Новости
