Захарова назвала «чудовищными» шаги Франции в отношении России
Заявления и шаги руководства Франции в отношении России чудовищны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила в интервью ИС «Вести».
По мнению дипломата, действия французской стороны «чудовищные» с исторической и современной точки зрения и идут вразрез с постулатом самой Франции, пишет RT.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что заявления и шаги Парижа разрушают «невероятно интересные и насыщенные отношения, которые у нас с этой страной складывались».
Ранее замначальника ВВС Франции Доминик Тардиф заявил о необходимости подготовить страну к вероятному конфликту с Россией.
