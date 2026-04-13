Захарова назвала «чудовищными» шаги Франции в отношении России

Заявления и шаги руководства Франции в отношении России чудовищны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила в интервью ИС «Вести».

По мнению дипломата, действия французской стороны «чудовищные» с исторической и современной точки зрения и идут вразрез с постулатом самой Франции, пишет RT.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что заявления и шаги Парижа разрушают «невероятно интересные и насыщенные отношения, которые у нас с этой страной складывались».

Ранее замначальника ВВС Франции Доминик Тардиф заявил о необходимости подготовить страну к вероятному конфликту с Россией.

