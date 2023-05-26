Герой России назвал единственный способ полностью закрыть небо от беспилотников
Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что в распоряжении Вооружённых сил Украины имеются порядка шести-семи тысяч различных беспилотников, сообщает NEWS.ru.
По его словам, украинские власти не скрывают, что рассчитывают с их помощью нанести России максимальный ущерб, поэтому единственный способ, «чтобы спасть спокойно» — полное уничтожения мест их базирования «на земле», а также складов с боеприпасами.
«Полностью всё утилизировать. Этим наша разведка, ВС РФ сейчас и занимаются, судя по ежедневным сообщениям об уничтожении складов с боеприпасами», — заключил Липовой.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что утром 26 мая в Краснодаре упали два беспилотника, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru