Герой России назвал единственный способ полностью закрыть небо от беспилотников

По его словам, украинские власти не скрывают, что рассчитывают с их помощью нанести России максимальный ущерб, поэтому единственный способ, «чтобы спасть спокойно» — полное уничтожения мест их базирования «на земле», а также складов с боеприпасами.

«Полностью всё утилизировать. Этим наша разведка, ВС РФ сейчас и занимаются, судя по ежедневным сообщениям об уничтожении складов с боеприпасами», — заключил Липовой.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что утром 26 мая в Краснодаре упали два беспилотника, сообщает RT.

