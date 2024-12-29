Беспилотник повредил локомотивное депо под Ростовом

К месту падения беспилотника выехали оперативные службы. Пожар после падения не начался. Предварительно, никто не пострадал.

Кроме того, рядом с Сальском ПВО России сбили еще один беспилотник. Последствия на земле, указал Слюсарь, уточняются дежурными структурами.



Днем в воскресенье, 29 декабря, украинский беспилотник сбили и в Усть-Донецком районе Ростовской области. В ночь на 29 декабря в регионе уничтожили 17 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

