Беспилотник повредил локомотивное депо под Ростовом
Украинский беспилотник упал на территории локомотивного депо в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.
Губернатор уточнил, что инцидент произошел в городе Сальск. Повреждения в депо Слюсарь оценивает как незначительные — в нескольких зданиях выбило окна.
К месту падения беспилотника выехали оперативные службы. Пожар после падения не начался. Предварительно, никто не пострадал.
Кроме того, рядом с Сальском ПВО России сбили еще один беспилотник. Последствия на земле, указал Слюсарь, уточняются дежурными структурами.
Днем в воскресенье, 29 декабря, украинский беспилотник сбили и в Усть-Донецком районе Ростовской области. В ночь на 29 декабря в регионе уничтожили 17 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru