Беспилотник повредил локомотивное депо под Ростовом

Украинский беспилотник упал на территории локомотивного депо в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что инцидент произошел в городе Сальск. Повреждения в депо Слюсарь оценивает как незначительные — в нескольких зданиях выбило окна.

Украинский дрон сбили под Ростовом

К месту падения беспилотника выехали оперативные службы. Пожар после падения не начался. Предварительно, никто не пострадал.

Кроме того, рядом с Сальском ПВО России сбили еще один беспилотник. Последствия на земле, указал Слюсарь, уточняются дежурными структурами.

Днем в воскресенье, 29 декабря, украинский беспилотник сбили и в Усть-Донецком районе Ростовской области. В ночь на 29 декабря в регионе уничтожили 17 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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