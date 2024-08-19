Беременная женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка

Вооружённые силы Украины из ствольной артиллерии обстреляли Петровский район Донецка. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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По его словам, в результате атаки на остановке общественного транспорта по улице Добровольского погибла беременная женщина 1990 года рождения, ещё 10 человек, в том числе двое детей, были ранены.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - написал Пушилин.

Ранее в Харьковской области мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелДонецкДНР

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