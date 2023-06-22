Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о взрыве
Обломки пропавшего батискафа «Титан» свидетельствуют о произошедшем взрыве, сообщают СМИ со ссылкой на Береговую охрану США.
В Береговой охране заявили, что обломки подводного аппарата свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв.
По данным телеканала Sky News, спасатели обнаружили в Атлантическом океане две части пропавшего батискафа. Связь с аппаратом потеряли 19 июня.
Батискаф должен был доставить туристов к месту гибели британского лайнера «Титаник». Сообщается, что на борту находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru