Белый дом: Байден доверяет расследованиям Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам»

«У президента есть полная уверенность в том, что эти расследования будут настолько тщательными, насколько это возможно», - подчеркнул представитель Белого дома.

Он также добавил, что три этих независимых расследования должны помочь США понять, что случилось.

Ранее, как сообщала НСН, российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Москва усомнилась в прозрачности расследований Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам».

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