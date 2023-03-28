Белый дом: Байден доверяет расследованиям Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам»

Президент США Джо Байден не отдал распоряжение американской разведке заняться расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» из-за того, что доверяет расследованию инцидента, которое проводят три европейских государства – Дания, Швеция и Германия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

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«У президента есть полная уверенность в том, что эти расследования будут настолько тщательными, насколько это возможно», - подчеркнул представитель Белого дома.

Он также добавил, что три этих независимых расследования должны помочь США понять, что случилось.

Ранее, как сообщала НСН, российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Москва усомнилась в прозрачности расследований Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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