Китай уличил ряд стран в желании скрыть данные о «Северных потоках»

Страны, не поддержавшие в Совете Безопасности ООН проект резолюции о международном расследовании взрывов на «Северных потоках», что-то скрывают, заявил заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан.

Россия не планирует еще раз выносить на голосование в СБ ООН резолюцию о «Северных потоках»

По его словам, если эти страны блокируют разрешение Советом международного расследования, то «они что-то скрывают».

Как сообщил журналист Сеймур Херш, власти Соединенных Штатов могли бы расследовать взрывы, потому что в Белом доме и так знают, что «это сделал президент».

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ФОТО: РИА Новости
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