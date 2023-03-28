Китай уличил ряд стран в желании скрыть данные о «Северных потоках»

По его словам, если эти страны блокируют разрешение Советом международного расследования, то «они что-то скрывают».

Как сообщил журналист Сеймур Херш, власти Соединенных Штатов могли бы расследовать взрывы, потому что в Белом доме и так знают, что «это сделал президент».

