Китай уличил ряд стран в желании скрыть данные о «Северных потоках»
Страны, не поддержавшие в Совете Безопасности ООН проект резолюции о международном расследовании взрывов на «Северных потоках», что-то скрывают, заявил заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан.
По его словам, если эти страны блокируют разрешение Советом международного расследования, то «они что-то скрывают».
Как сообщил журналист Сеймур Херш, власти Соединенных Штатов могли бы расследовать взрывы, потому что в Белом доме и так знают, что «это сделал президент».
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