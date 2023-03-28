Небензя: Москва усомнилась в прозрачности расследований Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам»

Россия сомневается в транспарентности проводимых ФРГ, Данией и Швецией расследований взрывов на «Северных потоках», сообщил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель при организации Василий Небензя.

Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию по «Северным потокам»

По его словам, Москва в соавторстве с Белоруссией, Венесуэлой, Китаем, КНДР, Никарагуа, Сирией и Эритреей предложила проект резолюции о проведении международного расследования диверсий, поскольку существует серьезные сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований.

Дипломат отметил, что РФ настаивает на формировании международной независимой комиссии для проведения расследования обстоятельств произошедшего.

Как сообщил журналист Сеймур Херш, власти Соединенных Штатов могли бы расследовать взрывы, потому что в Белом доме и так знают, что «это сделал президент».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2Василий Небензя

Горячие новости

Все новости

партнеры