Белорусский следственный комитет отказал в возбуждении дела из-за смерти протестующего
Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич заявил, что уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского возбуждаться не будет, передаёт БелТА.
Следствие считает, что Тарайковский, ставший первым погибшим в ходе акций протеста, провоцировал силовиков, которые в итоге применили нелетальное оружие, однако ранение оказалось проникающим.
По словам Носкевича, расследование уголовных дел, которые были возбужденны по фактам массовых беспорядков в период поствыборной кампании, продолжается.
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.
Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что число участников несанкционированных протестных акций в республике постепенно снижается, сообщает «Свободная пресса». По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, заявление Чемодановой следует воспринимать с долей скепсиса, так как МВД в данном случае выступает заинтересованной стороной.
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