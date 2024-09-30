Белорусские пограничники посадили дрон на литовской границе

Военнослужащие пограничных войск белорусской армии приземлили беспилотник на литовской границе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Склад загорелся в белорусском Гомеле после падения дрона

Отмечается, что инцидент произошел в Вороновском районе 29 сентября. БПЛА был обнаружен военнослужащими Лидского погранотряда в 100 метрах от границы с Литвой. Дрон принудительно посадили при помощи штатного оружия.

Беспилотник был изъят, против его владельцев инициировали административное разбирательство. Сотрудниками правоохранительных органов выполняются оперативные мероприятия для установления деталей происшествия.

Ранее белорусские военные ночью зафиксировали факт нарушения воздушного пространства.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПограничникиЛитваБелоруссияБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры