Минобороны Белоруссии сообщило об уничтожении дронов
5 сентября 202409:48
Белорусские военные ночью зафиксировали факт нарушения воздушного пространства, сообщили в Минобороны Белоруссии.
По предварительным данным, воздушное пространство было нарушено беспилотниками.
Все они уничтожены средствами ПВО страны, добавили в белорусском оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что украинские военные в очередной раз попытались устроить теракт на территории Брянской области, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Более 30 стран проявляют готовность к сотрудничеству с БРИКС
- Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке
- Посольство Киргизии рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию
- Новый роман Виктора Пелевина выйдет до конца 2024 года
- Премьера психологического триллера «Трасса» прошла в Москве
- Путин: Экономика России занимает уже четвертое место в мире
- Путин призвал ускорить разработку пассажирского самолета «Байкал»
- Выплаты по программам «Земский учитель» и «Земский доктор» сохранят на Дальнем Востоке
- Путин поручил выделить 100 млрд рублей на реализацию мастер-планов городов ДФО
- Минобороны Белоруссии сообщило об уничтожении дронов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru