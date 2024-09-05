Минобороны Белоруссии сообщило об уничтожении дронов

Белорусские военные ночью зафиксировали факт нарушения воздушного пространства, сообщили в Минобороны Белоруссии.

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По предварительным данным, воздушное пространство было нарушено беспилотниками.

Все они уничтожены средствами ПВО страны, добавили в белорусском оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что украинские военные в очередной раз попытались устроить теракт на территории Брянской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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