Белгородский суд на четыре года посадил ростовчанина за госизмену

Белгородский областной суд признал 21-летнего ростовчанина виновным в госизмене, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Совет Федерации одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену

В сообщении говорится, что молодой человек намеревался незаконно пересечь российско-украинскую границу и воевать против на стороне Украины в составе вооруженного формирования «Легион «Свобода России».

«Решением Белгородского областного суда обвиняемый приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год», - указали в ведомстве.

Ранее областной суд Томска приговорил физика Александра Луканина к 7,5 года лишения свободы за государственную измену, сообщает журнал «Профиль».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеГосизменаВСУРостов-на-ДонуБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры