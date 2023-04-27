Белгородский суд на четыре года посадил ростовчанина за госизмену

В сообщении говорится, что молодой человек намеревался незаконно пересечь российско-украинскую границу и воевать против на стороне Украины в составе вооруженного формирования «Легион «Свобода России».

«Решением Белгородского областного суда обвиняемый приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год», - указали в ведомстве.

Ранее областной суд Томска приговорил физика Александра Луканина к 7,5 года лишения свободы за государственную измену, сообщает журнал «Профиль».

